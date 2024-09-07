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بالصور " القبرصي " يقود تدريبه الأول للإتحاد السكندري على ستاد الإسكندرية

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ياسر رشاد - القاهرة -  

خاض الفريق الكروي الأول بنادي الإتحاد السكندري تدريبه الأول على استاد الاسكندريه تحت قياده مديره الفنى القبرصى بابا فاسيليو وحضر اللاعبين بالقائمة الأولى وغاب المهدى سليمان لانضمامه للمنتخب المصرى وخاض التدريبات من الصفقات الجديدة: عبد الرحمن جبنه و مروان داوود والافارقة
وحامد الجابرى و كريم يحيى و احمد الشيمى و اسلام سمير وصبحى سليمان و رجب الصافى وعمرو جمعه وأحمد أيمن وهشام عادل .. وغاب عن الحضور عبد الله بكرى 
كما حضر من فريق 2003
محمد المرسى و احمد عاطف و مازن اشرف و محمود سطوحى و محمد فارس

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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