الاتحاد السكندري يتعاقد مع لاعب الزمالك السابق في السلة

ياسر رشاد - القاهرة - نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة الاستاذ محمد مصيلحي في إتمام إجراءات التعاقد مع اللاعب " ياسين ياسر عبد الوهاب " لاعب نادي الزمالك السابق للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة السلة.

ويبحث الاتحاد السكندري عن تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة، بعدما نجح في حصد لقب الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي، حيث يرغب في مواصلة هذه الإنجازات خلال الموسم الجديد.

ووقع اللاعب عقب الاتفاق على كافة تفاصيل و بنود التعاقد الخاصة به ، من خلال الأستاذ حازم الرجال امين صندوق النادي

و يُجيد " ياسين " اللعب في مركز صانع الألعاب " 1 " ، و قد أبدي الكابتن أحمد عمر المدير الفنى للفريق إعجابه بقدراته الفنية و المهارية و بناء عليه تم التعاقد مع اللاعب .