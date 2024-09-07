شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى: أثق فى تحقيق البطولات مع بيراميدز وزيادة أعداد جماهيرنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر عبد الرحمن مجدي عن سعادته الكبيرة بالانضمام لصفوف نادي بيراميدز، مشددا على أن الانتقال لنادٍ كبير بحجم بيراميدز، ولد كبيرا منذ يومه أول، خطوة مهمة فى مشواره الاحترافي مع كرة القدم، متمنيا أن يكون إضافة كبيرة للنادي وأن يساعد الفريق على المزيد من البطولات مع زملائه اللاعبين.

وقال عبد الرحمن مجدي، إنه سعيد بتتويج الفريق بأولى بطولاته بعد الفوز بكأس مصر، متمنيا أن يكون عند حسن الظن ومع المجموعة الحالية يحصد الفريق كل شيء، وينافس كعادته على كل البطولات.

وأضاف مجدي، "أنا قادم من فريق كبير بحجم الإسماعيلي الذي أتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة، وأوجه الشكر للجماهير التي ساندتني طوال السنوات الماضية، وأنا سعيد بالتواجد في بيراميدز النادي الكبير صاحب الإدارة المحترفة، والذي وضع نفسه كبيرا منذ أول لحظة، وهدفي معه أن أحقق كل البطولات، وأن أصبح أفضل لاعب في مصر خلال الموسم المقبل".

وعبر مجدي عن سعادته باللعب مع بيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ولذلك سيكون تركيزه في قمته منذ أول لحظة مع النادي، حتى نحقق كل الأهداف، وسننافس على كل شيء في الموسم الجديد، الدوري والكأس والسوبر ودوري الأبطال.

وعبر مجدي عن سعادته بثقة إدارة نادي بيراميدز فيه وتمسكهم بضمه ودعمه باستمرار، وظل التفاوض لفترة مع الإسماعيلي، وأشكرهم جميعا على هذا الدعم وتحديدا ممدوح عيد رئيس النادي وعمرو بسيوني مدير التعاقدات، وتحديدا ورغم طول فترة المفاوضات كانا أكثر تمسكا بضمي لنادي بيراميدز، وأنا سعيد بتواجدي هنا وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم بي، وكذلك سعيد بالتواجد وسط مجموعة متميزة من اللاعبين والنجوم جميعهم اخوتي وسعيد باللعب معهم وأتمنى حصد كل شيء معهم.

وأضاف، "إن شاء الله نادي بيراميدز سيحقق بطولات كثيرة في السنوات المقبلة، وسنلعب على كل شيء، وستكون أعداد جماهير بيراميدز في زيادة في كل مكان، وعلى ثقة بأننا سنفوز بكل البطولات هنا".