شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يوافق على إعارة محمود صابر للوحدة الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولو نادى بيراميدز على العرض المقدم لمحمود صابر لاعب الفريق الكروى الأول من نادى الوحدة الإماراتى، الذى طلب الحصول على خدمات اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ورحب بيراميدز بإعارة محمود صابر فى الميركاتو الصيفي الحالي حتى يحصل اللاعب على فرصة أكبر فى المشاركة، والحصول على مزيد من الخبرات، خاصة أن فرص مشاركته مع الفريق السماوى فى تلك المرحلة ضعيفة بسبب وجود عدد كبير من النجوم فى نفس مركزه.

ومن المنتظر أن يتم وضع الرتوش الأخيرة على اتمام صفقة انتقال محمود صابر للوحدة الإماراتى بين الناديين فى الساعات المقبلة، قبل الإعلان الرسمى عن اتمام الصفقة.

وكان نادي الوحدة الإماراتى أقام حفل تكريم لنادي بيراميدز بمناسبة تتويجه بلقب بطولة كأس مصر، وتحقيق أول بطولة في تاريخ النادي، في إطار اتفاقية التعاون والتوأمة والتي تجمع بين ناديي بيراميدز والوحدة.

وشهد مقر نادي الوحدة الإماراتي في العاصمة أبوظبي حفلا كبيرا لتكريم نادي بيراميدز ووفده برئاسة ممدوح عيد رئيس النادي بمناسبة حصد لقب كأس مصر.

وشهد حفل التكريم إلى جانب ممدوح عيد، هاني سعيد المدير الرياضي، وعمر مدحت المدير التجاري، ومصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال والعلاقات المؤسسية، في حضور نجمي الفريق دودو الجباس ومحمد رضا بوبو، والذين توجهوا بالشكر للشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة على اللافتة الطيبة.