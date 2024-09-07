شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا والسعيد ودونجا فى تشكيل الزمالك لمواجهة الشرطة العراقى وديًا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الشرطة العراقي الودية، بعد قليل على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – ومحمد عاطف.

وفاز الزمالك على نظيره راية بثلاثية مقابل هدفين في المباراة الودية التي أقيمت بينهما صباح اليوم على ملعب فندق الإقامة بمعسكر الفريق ببرج العرب.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد ومحمود بن تايج وأحمد مجدي وحسن أبو المعاطي ومحمد السيد و زياد كمال وسيف جعفر ومهاب ياسر وسامسون أكينيولا وحسام أشرف و حازم أسامة.