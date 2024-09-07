شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطير إلى كيجالي عصر الأربعاء لمواجهة الجيش الرواندي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، الأربعاء المقبل، موعدًا للسفر إلى العاصمة الرواندية كيجالى، استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندى.

وتقرر إقامة مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا السبت 14 سبتمبر الجاري، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي.

وتلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن تحديد موعد وحكام المباراة، حيث يدير اللقاء، طاقم حكام من غانا بقيادة الحكم دانيال لاريا، والمساعد الأول كواسي أتشيمبونج، والمساعد الثاني سيث أبليتور، والحكم الرابع تشارليز بيولو.

ويراقب اللقاء مايك ليتي من أوغندا، ويراقب أداء الحكام علي محمد أحمد من دولة الصومال الشقيقة.