شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستبعد لاعب زد من حسابات الانتقال للأهلي خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

خرج عبد الرحمن البانوبي، لاعب نادي زد ، من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، فبعدما تم ترشيح اللاعب للانتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استبعده كولر من طلباته الفنية الصيف الجاري.

وأكد الجهاز الفني للأهلي أن البانوني لاعب جيد لكنه ليس مطلوباً لتدعيم صفوف المارد الأحمر الصيف الجاري، لذا لم يعد الأهلي يفكر فى التعاقد معه.

من ناحية أخرى، حصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على ملخص لخمس مباريات خاضها فريق جورماهيا الكيني مؤخراً فى أكثر من بطولة قارية ومحلية لدراسته قبل مواجهة الفريقين المقرر لها 15 سبتمبر الجاري بكينيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي يحمل الأهلي لقبها. وينوي كولر استكشاف المنافس الكيني جيداً قبل مواجهة الفريقين في ضربة بداية المارد الأحمر للبطولة القارية القوية.

من ناحية أخرى، بدأ مسئولو النادي الأهلي مخاطبة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة من أجل الحصول على موافقة المسئولين لحضور أكبر عدد ممكن من جماهير القلعة الحمراء.