شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت ينهي إعارة ثنائي الأهلي ويحتفظ بـ كباكا الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني لفريق مودرن سبورت، بقيادة طلعت يوسف، على إنهاء إعارة ثنائي الأهلي عبد الرحمن رشدان ومحمد زعلوك، واستمرار أحمد كباكا، وذلك خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

فيما قرر طلعت يوسف استكمال إعارة أحمد كباكا، بعدما قرر إنهاء إعارة ثنائي الزمالك عبد الله محمد وعلي ياسر، بعدما سبق وضمهما الفريق فى يناير الماضي.

وكان مودرن سبورت قد ضم ثلاثي شباب الأهلي، عبد الرحمن رشدان وأحمد كباكا ومحمد زعلوك، على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف الموسم حتى موسم 2025/2026 لتدعيم صفوف الفريق، مقابل انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى النادي الأهلي.

وجاءت قائمة الصفقات الجديدة التي تعاقد معها مودرن سبورت كالتالي:

حراسة المرمى : محمد مجدي حارس مرمى فريق الداخلية وكريم عماد حارس مرمى فريق حرس الحدود.

الدفاع: محمد دسوقي مدافع الإسماعيلي، وطارق محمد مدافع سبورتنج، ونادر هشام ظهير ايسر وادي دجلة.

الوسط: قائد منتخب غانا للشباب فريدريك كيسي، وعبد الله حافظ لاعب وسط مهاجم فريق اركا جدينيا البولندي، وعبد الرحمن شيكا لاعب وسط مهاجم فريق الانتاج الحربي، والبلجيكي محمد اميسي جناح بلدية المحلة، وأحمد مصطفى جناح سموحة، ومحمد مسعد جناح منتخب السويس، ومحمد صبري لاعب وسط فريق بروكسي.

الهجوم: الزامبي إينوك سكالا مهاجم فريق زيسكو يونايتد، والإنجليزي فيجيري شون شيما مهاجم نادي كامبريدج يونايتد، وضياء السيد مهاجم المنصورة.