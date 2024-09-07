شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم زامبي لإدارة مباراة الزمالك والشرطة الكيني فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من زامبيا لإدارة مباراة الشرطة الكيني ، المقرر لها 14 سبتمبر الجاري، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي تقام فى العاصمة الكينية نيروبي.

ويتكون طاقم تحكيم لقاء الذهاب من الزامبي هيلاري هامبابا حكماً للساحة، ويعاونه مواطناه ديانا تشيكوتيشا وتوماس كايلا مساعدين، وهاماليلا مونجي حكماً رابعاً.

واختار "كاف" الصومالي بشير عرب مراقباً عاماً للمباراة، في حين يراقب الحكام ألان بريس ليتوكوزو من أفريقيا الوسطى.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة فى التاسعة مساء يوم 20 سبتمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي.