مصدر يكشف لـ "الخليج 365" حقيقة تفاوض الزمالك مع بيراميدز لضم رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تداولت أنباء خلال الأيام القليلة الماضية تفيد بدخول نادي الزمالك في مفاوضات مع بيراميدز من أجل التعاقد مع رمضان صبحي.

وكشف مصدر لـ "مصرواي" أن نادي الزمالك لم يقدم عرضا رسميا لبيراميدز للتعاقد مع رمضان صبحي، وكل ما يتم يتداول الآن فهو "كلام وكلاء".

الجدير بالذكر أن رمضان صبحي انضم إلى نادي بيراميدز في موسم 2020/21 قادما من هدرسفيلد تاون الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها 5 مليون دولار.

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