"لم يحضر".. آخر تطورات أزمة أحمد حجازي مع الجهاز الفني لمنتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل - الخليج 365:

شهدت مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر التي أقيمت أمس الجمعة، أزمة بين مدافع الفراعنة أحمد حجازي والجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن.

واعترض أحمد حجازي على حسام حسن بعدما طلب منه أن يؤدي عمليات الإحماء بسبب عدم الاعتماد عليه كأساسي. بحسب تصريحات مصدر مطلع لمصراوي عقب المباراة.

وكشف مصدر لـ "الخليج 365" أن أحمد حجازي لم يشارك في تدريبات اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة أو شاركوا لدقائق قليلة والتي أقيمت منذ قليل.

وأوضح المصدر أن حجازي كان يتواجد في فندق الإقامة قبل توجه اللاعبين إلى ملعب التدريب.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر فاز على الرأس الأخضر بثلاثية دون رد، في الجولة الأولى من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2025.

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