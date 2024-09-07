كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة أكرم توفيق وزوجته هدير أبو نار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

لاقت الصورة التي نشرها لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي أكرم توفيق رفقة هدير أبو نار عبر حسابه بمنصة انستجرام مدونًا:"زوجتي" رواجًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أكرم توفيق البالغ من العمر 25 عاماً كان قد تزوّج لأول مرة في عام 2020؛ حيث رُزق بطفلين.

ويمكنكم مطالعة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماع مع خبر زواج أكرم توفيق من هدير أبو نار بمشاهدة الصور أعلاه:

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