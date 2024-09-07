"ظهرت في مباراة للنادي الأهلي".. مشاهد لهدير أبو نار في الملاعب قبل زواجها من أكرم توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن لاعب النادي الأهلي، أكرم توفيق، زواجه للمرة الثانية بصورة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة إنستجرام.

ونشر أكرم صورة صباح اليوم السبت عبر "الستوري"، تجمعه مع زوجته، وكتب: "زوجتي"، أثناء تواجده في إحدى الدول العربية.

وتعد هذه هي الزوجة الثانية لأكرم توفيق، بعد زوجته الأولى التي تزوجها في عام 2020.

وظهرت في إحدى مباريات الأهلي في قطر بعلم النادي من المدرجات.

ونشرت صورة من مباراة للنادي الاهلي في عام 2017، وكتبت: "النصر لمن يهواه قلبى، الاهلى".

وفي أكثر من مرة نشرت هدير أبو نار صور لها من ملاعب "البادل" في الدوحة عاصمة قطر.

من هي زوجة أكرم توفيق الثانية؟

- اسمها هدير أبو نار

- تعيش في الدوحة

- ولدت في طنطا

- درست في كلية الآداب قسم الإنجليزي جامعة طنطا

- تشجع النادي الأهلي

- حسابها موثق على فيسبوك وإنستجرام

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