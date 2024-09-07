بعد مفاوضات الزمالك.. بن شرقي يزامل تريزيجيه في الدوري القطري “رسميًا”

استعاد نادي الريان القطري، اليوم السبت الجناح المغربي أشرف بن شرقي مجددًا لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط اسم بن شرقي خلال الفترة الماضية بوجود مفاوضات مع نادي الزمالك، للعودة إلى القلعة البيضاء مجددًا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الريان القطري عبر منصة “اكس” فيديو لأحد أهداف الجناح المغربي مع الفريق، خلال الموسم الماضي، معلقا: “لقد عاد”.

وأكد النادي القطري أن بن شرقي وقع عقدًا مع النادي لمدة عام واحد قابل للتجديد.

وسيزامل النجم المغربي نظيره المصري محمود حسن تريزيجيه المنضم حديثا لصفوف الريان، قادمًا من طرابزون سبور التركي.

ولعب بن شرقي خلال مسيرته الاحترافية للعديد من الأندية، أبرزها المغرب الفاسي، والهلال السعودي، ولانس الفرنسي، والزمالك والجزيرة الإماراتي، والريان القطري.

وكانت صحيفة “الراية” القطرية، أكدت أن الجناح المغربي سيشارك مع الفريق فى دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يبدأ مُشاركته باستضافة الهلال السعودي 17 سبتمبر الجاري باستاد أحمد بن علي.