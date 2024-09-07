الكشف عن حكم مباراة الزمالك والشرطة الكيني في دوري أبطال أفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن حكم مباراة فريق الزمالك ضد نظيره الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وستقام مباراة الزمالك ضد نظيره الشرطة الكيني يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في العاصمة الكينية نيروبي.

طاقم حكام زامبي لإدارة مباراة الزمالك والشرطة الكيني

تلقى مسؤولي القلعة البيضاء اخطارًا من “كاف” باختيار طاقم تحكيم من زامبيا لإدارة مباراة الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

ويتكون طاقم تحكيم لقاء الذهاب من، الزامبي هيلاري هامبابا حكماً للساحة.

ويعاونه مواطنيه ديانا تشيكوتيشا وتوماس كايلا مساعدين و هاماليلا مونجي حكماً رابعاً.

واختار “كاف” الصومالي بشير عرب مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام ألان بريس ليتوكوزو من أفريقيا الوسطى.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 20 سبتمبر الجاري، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي.