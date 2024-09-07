تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ختام أول بطولة ماسية في تاريخ بطولات الاسكواش المصرية المفتوحة

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت البطولة المصرية المفتوحة للإسكواش في نسختها الخامسة، بحضور اللواء إسماعيل الفار مساعد الوزير نائبا عن وزير الشباب والرياضة والتي أقيمت في نادي O West وبتنظيم ievents .



حيث فاز مصطفى عسل بلقب الرجال ونور الشربيني بلقب السيدات. هذه الانتصارات التي احتُفل بها أمام الجماهير العريضة، تأتي مع جائزة مالية قدرها 650,000 دولار توزع بالتساوي بين أصحاب المراكز المتقدمة للرجال والسيدات ، وهي الجائزة الأكبر على الإطلاق في تاريخ الإسكواش.



تأتي هذه الفاعليه ضمن اجندة السياحه والفعاليات الرياضية لوزارة الشباب والرياضة التي تهدف إلى تنظيم ابرز الفعاليات المحلية والعالمية المختلفة.



تعد البطولة المصرية المفتوحة أول حدث من فئة الماسية في لعبة الإسكواش الاحترافي وأول لقب عام يتم تقديمه خلال موسم الإسكواش الاحترافي 2024-2025، حيث تنافس 48 لاعبًا و48 لاعبة على الكأس و الجائزة المالية البالغة 650,000 دولار.



جذبت البطولة التي تعد علامة فارقة في تاريخ الرياضة كأول بطولة ماسية تحت رعاية رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش (PSA)، 152 لاعبًا من 25 دولة. أُقيم الحدث تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار، مما يعزز سمعة مصر كوجهة رئيسي للفاعليات الرياضيه الدولية.



وكان من بين الحضور البارزين السيد أليكس غوف، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش، والسيد عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش وعمرو منسي المدير التنفيذي للبطولة ، الذين شهدوا المنافسة العالية في ظل استضافة نادي O West .



و الجدير بالذكر ان نجاح بطولة هذا العام لا يؤكد فقط على قدرة مصر على استضافة فعاليات عالية المستوى، بل عزز أيضًا مكانتها كقوة عالمية في رياضة الإسكواش. إن الدعم المستمر للرياضة، والذي تمثل في الرعايات والمبادرات السابقة، هو دليل على التزامه بتطوير الجيل القادم من الأبطال مع استعداد مصر لأولمبياد 2028.