“النشامى لتصحيح المسار” موعد مباراة الأردن وفلسطين في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 والتشكيلة المتوقعة لكلا الفريقين

ياسر رشاد - القاهرة - ازدادت معدلات البحث مؤخراً عن موعد مباراة منتخب الأردن و منتخب فلسطين، وذلك بعد تعادل مخيب للآمال للمنتخب الأردني أمام الكويت بهدف لهدف ضمن مواجهات الجوله الأولى لحساب المجموعه الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، أما عن الفدائيين فقد تعادل مع نظيره كوريا الجنوبية في مواجهة قوية للغاية من عناصر المنتخب الفلسطيني، وفي هذا السياق سنوضح لكم موعد المباراة والتشكيلة المتوقعة لكلا الفريقين.

موعد مباراة الأردن وفلسطين في تصفيات كأس العالم 2026

ستقام مباراة الأردن و فلسطين ضمن تصفيات كأس العالم في يوم الخميس المقبل الموافق 5 سبتمبر 2024 على ارضيه ملعب كوالالمبور، ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت الأردن و الكويت، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وتعد هذه المباراة من بين الديربيات المنتظرة في الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

تشكيلة الأردن المتوقعة لمواجهة فلسطين

بعد تعادل مخيب للآمال أمام منتخب الكويت في المباراة الأولى يسعى المدرب المغربي جمال السلامي باختيار التشكيلة المناسبة للمواجهة حيث من المتوقع أن يبدأ بالتشكيلة الآتية:

حراسة المرمي: يزيد ابو ليلة

خط الدفاع: عبد الله نصيب – يزن العرب – حسام ابو الدهب – محمد ابو حشيش.

في خط الوسط: محمود مرضي – نزار الرشدان – نور الروابده

في خط الهجوم: موسى التعمري – يزن النعيمات – علي علوان

تشكيلة منتخب فلسطين المتوقعة لمباراة الأردن

من المنتظر أن يبدأ مدرب فلسطين مباراة المنتخب أمام الأردن بأقوى تشكيلة ممكنة سعياً إلى تحقيق نتيجة إيجابية أخري بعد التعادل أمام كوريا الجنوبية ومن المتوقع أن يبدأ المدرب بالتشكيلة الآتية: