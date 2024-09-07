أحمد حجازي يرحل عن معسكر منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - اعتذر أحمد حجازي عن الاستمرار في معسكر منتخب مصر لظروف خاصة تقبلها حسام وإبراهيم حسن وعلى إثرها غادر التجمع ولن يسافر مع الفريق لمباراة بتسوانا.

وكان حجازي قد اعترض عقب خروجه من مباراة الرأس الأخضر، بعدما قرر المدرب حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، استبداله خلال هذه المواجهة.

وكان المنتخب المصري قد نجح في تحقيق الفوز على الرأس الأخضر بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي شهدها ملعب ستاد القاهرة، بالأمس الجمعة.

وأكد حسام حسن أنه يتفهم ما حدث من أحمد حجازي، مشددًا على أن اللاعبين يرغبون في الاستمرار داخل المستطيل الأخضر.