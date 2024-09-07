الارشيف / اخبار الرياضه

أحمد حجازي يرحل عن معسكر منتخب مصر

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - اعتذر أحمد حجازي عن الاستمرار في معسكر منتخب مصر لظروف خاصة تقبلها حسام وإبراهيم حسن وعلى إثرها غادر التجمع ولن يسافر مع الفريق لمباراة بتسوانا.

وكان حجازي قد اعترض عقب خروجه من مباراة الرأس الأخضر، بعدما قرر المدرب حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، استبداله خلال هذه المواجهة.

وكان المنتخب المصري قد نجح في تحقيق الفوز على الرأس الأخضر بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي شهدها ملعب ستاد القاهرة، بالأمس الجمعة.

وأكد حسام حسن أنه يتفهم ما حدث من أحمد حجازي، مشددًا على أن اللاعبين يرغبون في الاستمرار داخل المستطيل الأخضر.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا