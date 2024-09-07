محافظ الاسكندرية يفاجىء فريق الاتحاد السكندري ويحضر اولى تدريبات الفريق

ياسر رشاد - القاهرة - فاجىء الفريق احمد خالد محافظ الاسكندرية لاعبي فريق الاتحاد السكندري وجهازهم الفني بقيادة القبرصي بابا فاسيليو بحضور التدريب الاول للفريق السكندري في اولى تدريباته استعدادا للموسم الجديد بستاد الاسكندرية .

حرص الفريق احمد خالد محافظ الاسكندرية على النزول الى ارض الملعب و مصافحة الجهاز الفني والاداري ولاعبي الفريق متمنيا لهم كل التوفيق في الموسم المقبل مؤكدا على انهم مع ناديي سموحة وحرس الحدود يمثلون الاسكندرية في الدوري الممتاز لكرة القدم وان المحافظة ستكون داعمة للفريق في مشوارها هذا الموسم .

يذكر ان فترة اعداد الاتحاد السكندري بدأت اليوم ( السبت ) بحضور الجهاز الفني الجديد للفريق بالاضافة الى الاعبين الجدد الذين اعلن النادي عن ضمهم و 17 لاعب تم قيدهم في القائمة الاولى للفريق استعدادا للموسم الجديد .