قمة العرب الكويت تواجه العراق في تصفيات كأس العالم تعرف علي الموعد والقناة الناقلة للمباراة

ياسر رشاد - القاهرة - ‏في قمة مباريات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 الكويت تواجه العراق ثاني لقاءات الفريقين في المجموعة الثانية التي تضم كلاً من الكويت والعراق بجانب منتخبات عمان والأردن وفلسطين وكوريا الجنوبية واستهل المنتخب العراقي التصفيات بالفوز على نظيره منتخب عمان في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية فيما نجح المنتخب الكويتي في الحصول على نقطة ثمينة أمام نظيره الأردني بعد أن كان متأخرًا في النتيجة ويسعي كلاً من المنتخبين لاستكمال الانطلاقة القوية التي أحرزها كلاً منهما والفوز لتصدر المجموعة والإقتراب خطوة نحو التأهل إلى كأس العالم 2026.

موعد مباراة الكويت والعراق والقنوات الناقلة للمباراة

‏يستضيف المنتخب الكويتي نظيره العراقي بامال كبيرة في الفوز على إستاد جابر الأحمد الدولي يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2024 في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر والسعودية والعراق والكويت المباراة ستنقل عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري للمباريات في الشرق الأوسط ولم يفصح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حتى الآن عن اسم الحكم الذي سيظهر هذه المواجهة ويشهد اللقاء غياب نجم المنتخب العراقي المهاجم أيمن حسين بعد أن تلقي منتخب العراق ضربة قوية بإصابة نجمه الأول خلال مباراة عمان وكان الاتحاد العراقي قد أعلن عن استقرار الحالة الصحية للنجم أيمن حسين بعد خضوعه لعملية جراحية في أحد مستشفيات الكويت.

التشكيل المتوقع للمنتخبين الكويتي والعراقي

تشكيلة الكويت المتوقعة

في حارس المرمى: سليمان عبد الغفور.

وفي الدفاع: مهدي دشتي، سلطان العنزي، خالد إبراهيم، فهد الهاجري، سامي الصانع.

أما في الوسط: عذبي شهاب، رضا هاني، أحمد الظفيري.

بينما في الهجوم: يوسف ناصر، فيصل الحربي.

تشكيلة العراق المتوقعة