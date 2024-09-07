دموع بطلة في حضن الوزير.. أشرف صبحي يتغنى بسارة سمير |خاص

ياسر رشاد - القاهرة - علقت البطلة الاوليمبية سارة سمير على الفيديو المتداول لها فور الفوز بالميدالية الفضية وذهب إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واحتضنها قائلا لها: "لماذا تبكى ليه بتعيطى أنتى عملتى تاريخ وإنجاز".

وقالت سارة سمير فى تصريح خاص للوفد: "انا كنت مبسوطة بالتأكيد بسيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي وبزيارته هو جاء لى قبل بدء المباراة بنصف ساعه جاء وقال لى أنه متواجد بجانبى وبيشجعنى وداعم لى وبالفعل شجعنى بروح جميلة جدا والحمدلله يعنى بعد ما كسبت كان فرحان بيا جدا وجاء لى وانا ببكى وقال لى أنتى عملتى تاريخ وصنعتى إنجاز أفرحى وكان مبسوط بيا جدا حقيقى وشاهدت أيضا الفرحة دى فى عيون كل المصريين ليا وبصراحه انا مبسوطة باللى انا عملته جدا ومبسوطة أيضا بفرحة الناس بى" .

وأستكملت سمير : "قبل أي مباراة، أحرص على الابتعاد عن أي عوامل تشويش، سواء كانت منصات التواصل الاجتماعي أو الضغوط الخارجية. أركز كل طاقتي على التدريب والاستعداد للمنافسة، وأرى نفسي فقط في صالة الألعاب وأنا أرفع الأثقال."

وأضافت بطلة مصر في الأولمبياد: "أهلي كانوا مستنييني في المطار، وفرحت أوي بالميدالية، بس كنت عايزة الذهب أكتر، بس دلوقتي مبسوطة بالفضية."

واختتمت تصريحاتها قائلة: "لم أسمح للانتقادات التي وجهت للبعثة أن تؤثر عليّ، فهدفي كان واضحًا وهو تمثيل وطني وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة".

وأضافت: أشكر كل المصريين على دعمهم وتشجيعي، وأخص بالذكر والدتي التي كانت دائمًا تدعو لي بالتوفيق."

كما نظم لاعبو منتخب مصر الأول ممرا شرفيا لأبطال أولمبياد باريس وهم أحمد الجندي صاحب الميدالية الذهبية في الخماسي الحديث، وسارة سمير صاحبة الميدالية الفضية في رفع الأثقال، محمد السيد صاحب الميدالية البرونزية في سلاح السيف، ومحمد جبر صاحب المركز الرابع في المصارعة، محمد حمزة صاحب المركز الخامس في سلاح الشيش.

وعلقت أيضا سارة سمير لاعبة مصر في رفع الأثقال على تكريمهما في مران منتخب مصر لكرة القدم بمناسبة فوزها بالميدالية الفضية فى أولمبياد باريس قائله : "يشعرني التكريم الذي حظيت به من قبل منتخب مصر الأول بالفخر، وأعتبره حافزًا قويًا لجميع اللاعبين لتحقيق المزيد من الإنجازات. تبادلنا مع لاعبي منتخب مصر التهاني، وتمنينا لبعضنا التوفيق في المستقبل".

وقالت سمير: "نأمل أن يحققوا المركز الأول في البطولات القادمة، كما نطمح نحن لتحقيق المزيد من الإنجازات في الأولمبياد المقبل".

وأضافت البطلة سارة سمير : "محمد صلاح قال لنا: "أنا فخور بيكوا جدًا، وعارف إنكم قادرين تحققوا أكتر من كده". كلماته دي كانت ليها تأثير كبير علينا."

بدأت قصة سارة سمير، منذ ولادتها عام 1998 ، حيث ولدت البطلة المصرية الشابة في رفع الأثقال، بقرية الهوانية بالإسماعيلية . منذ نعومة أظفارها، راودها حلم التتويج بلقب عالمي في هذه الرياضة القوية. وبدعم أسرتها، التي كانت تعيش الرياضة وتتنفسها، حيث كان والدها لاعبًا سابقًا وشقيقها الأكبر مدربًا، وجدت سارة البيئة المثالية لتتحول من طفلة تحلم إلى بطلة تحقق إنجازات غير مسبوقة.

لم تكن سارة سمير مجرد متفرجة على تدريبات شقيقها الأكبر. ففي كل زيارة إلى صالة الألعاب الرياضية، كانت تراقب بحماس حركاته وأوزانه التي يرفعها. لم يمض وقت طويل حتى شعرت برغبة عارمة في تجربة هذه القوة بنفسها. وهكذا، اكتشفت سارة شغفها برياضة رفع الأثقال، ليس كمجرد هواية، بل كطريق لتحقيق ذاتها.

في سن الحادية عشرة، لم تكن سارة سمير مجرد فتاة صغيرة تحب اللعب، بل كانت بطلة صغيرة في طور التكوين. فقد اكتشفت شغفها برياضة رفع الأثقال مبكراً، وبدأت رحلتها مع الحديد وهي لا تزال طفلة. ومع كل رفع للثقل، كانت سارة تقترب خطوة من تحقيق حلمها، مدعومةً بحب أسرتها وتوجيهات مدربيها.



لم تتوقف سارة سمير عند حدود المواهب الواعدة، بل أثبتت للعالم أجمع أنها قوة لا تُستهان بها في عالم رفع الأثقال. فبعد رحلة من النجاحات المتتالية، عادت سارة لتسطع نجمها من جديد في سماء البطولات العالمية، محققة ثلاث ميداليات ذهبية في وزن 76 كجم ببطولة العالم الأخيرة في كولومبيا. هذا الإنجاز المشرف يؤكد تمكنها من الحفاظ على مكانتها كواحدة من أبرز لاعبات رفع الأثقال في العالم.



لم تكتفى البطله المصرية سارة سمير بهذا الإنجاز، بل واصلت كتابة التاريخ. فبفوزها بسبع ميداليات في بطولات العالم، أربعة ذهبية وثلاثة فضية، أصبحت أول امرأة مصرية وعربية وأفريقية تحقق هذا الإنجاز الفريد في رياضة رفع الأثقال. هذا الإنجاز التاريخي يضعها في مصاف أبرز لاعبات العالم، ويؤكد تفوقها في رياضتها.



بعد أن واجهت تحديات كبيرة وعادت من إيقاف طويل، أثبتت سارة سمير للعالم أجمع أنها من صُنع الأبطال. فبرغم كل الظروف الصعبة، استطاعت أن تستعيد بريقها وتعود لمنصات التتويج، محققة انتصارات ساحقة. هذه العودة القوية ليست مجرد انتصار رياضي، بل هي قصة إصرار وعزيمة لا تُقهر.

بينما في لفتة تعبر عن تقديرها للإنجازات الباهرة التي حققتها، اختارت اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لرفع الأثقال، التي أقيمت على أرض مصر في أكتوبر الماضي، البطلة العالمية سارة سمير لتكون الأبرز والأكثر استحقاقاً بلقب أفضل لاعبة في البطولة. هذا التكريم الذي جرى في ختام المنافسات الحماسية التي أقيمت بصالة استاد القاهرة، هو تتويج لمسيرة حافلة بالإنجازات.

تعتبر سارة سمير، صاحبة الميدالية البرونزية الأولمبية في ريو دي جانيرو، نموذجاً مشرقاً للشابة المصرية الطموحة التي تؤمن بقدراتها. فبرغم الإنجاز الذي حققته، فإنها لا تزال تطمح إلى المزيد، وتعمل جاهدةً لاقتناص الميدالية الذهبية في البطولات الدولية والعالمية والأفريقية. إن إيمانها القوي بنفسها هو الوقود الذي يدفعها إلى الأمام لتحقيق أحلامها.

و في إنجاز تاريخي غير مسبوق، تمكنت البطلة المصرية سارة سمير من تحطيم ثلاثة أرقام قياسية أفريقية جديدة، مسجلة اسمها بحروف من نور في سجلات اللعبة. هذا الإنجاز الاستثنائي أهلها لحصد ثلاث ميداليات ذهبية، لتؤكد بذلك تفوقها المطلق على منافساتها وتثبت للعالم أجمع أنها قوة لا تُقهر في عالم رفع الأثقال.وأخيرا حصدت الميدالية الفضية بأولمبياد باريس 2024 .

ممر شرفي من لاعبي المنتخب لأبطال اوليمبياد باريس



وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شديد الحرص على حضور مران المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المقام على إستاد القاهرة، في إطار الاستعداد لمواجهة الرأس الأخضر في العاشرة مساء يوم الجمعة ٦ سبتمبر، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥، والتى كان من المقرر إقامتها بالمغرب.

وعلي هامش المران، نظم لاعبي المنتخب الوطني ممر شرفي لأبطال أولمبياد باريس وهم أحمد الجندي صاحب الميدالية الذهبية في الخماسي الحديث، وسارة سمير صاحبه الميدالية الفضية في رفع الأثقال، محمد السيد صاحب الميدالية البرونزية في سلاح السيف، ومحمد جبر صاحب المركز الرابع في المصارعة، محمد حمزه صاحب المركز الخامس في سلاح الشيش.

وأكد وزير الشباب والرياضة على الدعم الكبير للجهاز الفني للمنتخب الوطني وجميع اللاعبين، والثقة في تقديم عرض قوي من اللاعبين لعبور هذه المواجهة في مستهل التصفيات المؤهلة لبطولة افريقيا التي يتربع على عرشها المنتخب الوطني بـ 7 ألقاب، سعياً من الجميع لتحقيق المزيد من الانجازات للمنتخب الوطني في مختلف البطولات التي يشارك بها، وتحقيق طموحات وتطلعات الجماهير المصرية.

بينما أشار الدكتور أشرف صبحي إلى اهتمام القيادة السياسية بمتابعة استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم وكافة المنتخبات، معرباً عن ثقته الكبيرة في هذا الجيل للمنتخب الوطني لكرة القدم، وتطلعه إلى التأهل وحصد لقب البطولة في ظل مؤازرة الجماهير المصرية، ومن ثم العودة إلى منصات التتويج لتحقيق اللقب الغائب منذ 2010 بأنجولا.

ووجه وزير الرياضة دعوته للجماهير المصرية كافة بمختلف الانتماءات لحضور مباراة الجمعة أمام منتخب الرأس الأخضر، مؤكدًا توفير المناخ المناسب للجهاز الفني بقيادة حسام حسن ودعمه منذ تولية مسئولية تدريب المنتخب.

واطلع الكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطني، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على كافة استعدادات منتخب الفراعنة خلال الفترة المقبلة، والتزام اللاعبين بالبرنامج الفني الذي وضعه الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب.

ومن جانبهم، أعرب لاعبو المنتخب الوطني عن شكرهم وتقديرهم للدعم المتواصل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ووعدوا ببذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية.