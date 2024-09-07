صفاء حسن تتوج ببرونزية دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - توجت صفاء حسن لاعبة منتخبنا الوطني لرفع الأثقال البارالمبي بالميدالية البرونزية لوزن 79 كجم في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وجاء تتويج صفاء عقب رفعها ثقل قدره 139كجم ، حيث رفعت صفاء 134 كجم في المحاولة الأولى ، وفي المحاولة الثانية 139 كجم ، وفي المحاولة الثالثة لم تتمكن من رفع ثقل قدره 146كجم.

وتوجت الصينية مايو هان بالميدالية الذهبية ، وجاءت النيجيرية بوسي اومولايو في المركز الثاني محرزة الميدالية الفضية.

وبهذه الميدالية يرتفع رصيد البعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية. بباريس إلى 6 ميداليات ، 5 منهم لرفع الأثقال ذهبيتين لمحمد المنياوي وريحاب رضوان و فضيتين لفاطمة محروس ومحمد صبحي الالفات ، وميدالية برونزية لصفاء حسن بالإضافة لميدالية برونزية لمنتخب الطائرة جلوس.