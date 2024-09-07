رسميًا.. عبدالرحمن مجدي ينتقل لبيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادي بيراميدز عن التعاقد رسميًا مع عبدالرحمن مجدي، قادمًا من الإسماعيلي، من أجل تدعيم خط الهجوم للفريق السماوي خلال الموسم المقبل 2024/ 2025.

ودخل بيراميدز في مفاوضات قوية مع الإسماعيلي للتعاقد مع عبدالرحمن مجدي، بعد صراع شرس مع عدد من الأندية منها الزمالك والأهلي.

وكان صاحب الـ26 عامًا، بدأ مشواره الكروي في قطاع الناشئين بنادي الترسانة، لكنه انتقل لصفوف الإسماعيلي في 2017، قبل انتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لبيراميدز.

ولعب لاعب الإسماعيلي السابق وبيراميدز الحالي 161 مباراة محلية وقارية، حيث أحرز خلالها 25 هدفًا، وصنع 12 هدفًا أخرى.

وعلى الصعيد الدولي، فقد خاص عبدالرحمن مجدي مباراتين دوليتين مع منتخب مصر، بينما شارك مع منتخب مصر الأولمبي، حيث كان عنصرًا أساسيًا في تتويج منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عامًا في 2019، وتأهل رفقة الفراعنة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.