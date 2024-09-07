الريان يتعاقد مع بن شرقي.. رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الريان القطري بشكل رسمي عن عودة الدولي المغربي أشرف بن شرقي لصفوف الفريق، بعدما وقع على عقود جديدة خلال الفترة الماضية.

وأعلن النادي القطري أن عقد بن شرقي موسم واحد، والذي ينتهى بنهاية الموسم الجاري 2024/2025.

ومن المقرر أن يرتدي صاحب الـ 29 عامًا القميص رقم 77 من الرين، بعد عودته للفريق القطري مرة أخرى.

وكان بن شرقي قريبًا للغاية من نادي الزمالك، لكن تردد إدارة النادي الأبيض جعلت اللاعب يتخذ قرار اللعب في الدوري القطري خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يكون بن شرقي رفقة الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، والذي أعلن النادي القطري ضمه من قبل طرابزون سبور لمدة موسم على سبيل الإعارة.

الجدير بالذكر أن بن شرقي لعب مع الريان القطري 28 مباراة، حيث أحرز 14 هدفاً وصنع 6 آخرين.