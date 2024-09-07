محمد صبحي الإلفات يتوج بفضية دورة الألعاب الباراليمبية بباريس

ياسر رشاد - القاهرة - توج محمد صبحي الإلفات لاعب منتخبنا الوطني لرفع الأثقال البارالمبي بالميدالية الفضية لوزن 88 كجم في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وجاء تتويج الإلفات عقب رفعه ثقل قدره في المحاولة الأولى 220 كجم ، وفي المحاولة الثانية 224 كجم ،

في المحاولة الثالثة لم يتمكن من رفع ثقل قدره 230.

وكان الإلفات قد رفعيذكر أن رقم محمد صبحي قبل الدورة هو ثاني افضل رقم 225 كجم خلف ال

صيني بانبان صاحب الميدالية الذهبية في منافسات اليوم والذي كان رقمه قبل الدورة 240 كجم ، وحطم اليوم الرقم البارالمبي برفعه ثقل قدره 235 كجم في المحاولة الثانية له في منافسات اليوم ، قبل أن يحطمه مرة أخرى في المحاولة الثالثة برفعه ثقل قدره 242 كجم.

وبهذه الميدالية يرتفع رصيد البعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية. بباريس إلى 5 ميداليات ، أربعة لرفع الأثقال ذهبيتين لمحمد المنياوي وريحاب رضوان وفضيتين لفاطمة محروس ومحمد صبحي الالفات ، وميدالية برونزية لمنتخب الطائرة جلوس .