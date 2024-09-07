الاتحاد السكندري يبدأ فترة الاعداد للموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم ( السبت ) فترة الاعداد للموسم الجديد للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تحت قيادة المدير الفني القبرصي بابافاسيليو بستاد الاسكندرية .

وكان الجهاز الفني بقيادة بابافاسيليو قد اجتمع مساء امس ( الجمعة ) لترتيب كافة ترتيبات فترة الاعداد وبحضور امام محمدين المشرف العام على قطاع كرة القدم حيث تمت مناقشة احتياجات الفريق والصفقات التي عقدتها ادارة النادي برئاسة الاستاذ محمد مصيلحي خلال الفترة الماضية وتم الاتفاق على عدد اخر من الصفقات التي سيتم ابرامها خلال الفترة القادمة .

ومن المنتظر ان يبدأ فريق الاتحاد السكندري فترة الاعداد بحضور جميع الصفقات الجديدة والتي وصلت حتى الان الى 11 لاعب الى جانب 17 لاعب تم قيدهم بالقائمة الاولى للفريق وهم :

المهدي سليمان و صبحي سليمان و عمرو خليل لحراسة المرمى كريم الديب و مصطفى ابراهيم و محمد رجب الصافي و محمود شبانة و عمرو صالح و عمر الوحش و ناصر ناصر و احمد عيد و هاني الطامي و عبد الغني محمد الى جانب الاعبين الافارقة فرانك الان و بيكالي اوبامي و ساليفو مورو و باتريك بواتينج .