منتخب مصر لكرة اليد ٢٠٠٤ يصل تونس استعدادًا للمشاركة ببطولة أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت بعثة منتخب الشباب مواليد ٢٠٠٤ لكرة اليد إلى تونس؛ استعدادا لخوض منافسات بطولة أفريقيا في نسختها ال٣١ المقامة خلال الفترة من ٩ وحتى ١٦ سبتمبر من العام الجاري.

وحرص اتحاد اليد برئاسة دكتور محمد الأمين على إعداد شبابنا على أفضل وجه، وراهن عليهم خلال منافسات دورة الألعاب الأفريقية للكبار التي أثقلت مهارتهم وخبراتهم، وهناك حقق الشباب كبرى مفاجآت البطولة وعادوا باللقب، ولذلك يستهدف شبابنا بقيادة مديره الفني طارق محروس التتويج بالبطولة، خصوصًا أن المجموعة تمتلك خبرات كبيرة منذ التتويج.



ويلعب منتخبنا في بطولة أفريقيا في تونس في المجموعة الأولى مع المغرب وغنيا ومالي.



من جانبه أكد الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد أن ثقته كبيرة في شباب هذا الجيل، وأشار إلى أن رهانه عليهم ابعد من بطولة أفريقيا نظرا لقدراتهم الكبيرة مع مديرهم الفني طارق محروس في وجود المخضرم كابتن محمد الألفي المشرف على المنتخبات ..

واختتم دكتور الأمين تصريحاته متمنيا التوفيق لشباب مصر ومستقبل كرة اليد والعودة بكأس البطولة سالمين.