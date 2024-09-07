حسام حسن يستبعد ثنائي المنتخب أمام بتسوانا

ياسر رشاد - القاهرة - أثبتت الأشعة التي خضع لها مصطفى محمد لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت إشراف طبيب المنتخب محمد أبو العلا عن إصابة اللاعب في العضلة الخلفية.

اقرأ أيضاً..

كما أثبتت الإشاعات تعرض عمر مرموش للإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة بعد مشاركتهما في مباراة المنتخب أمام كاب فيردي، وقرر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن مغادرة الثنائي معسكر منتخب مصر لصعوبة لحاقهما بمباراة بتسوانا.

أكد محمد أبو العلا طبيب المنتخب أن إصابة الثنائي رامي ربيعه ومحمد حمدي عبارة عن إجهاد عضلي و جاهزين لمباراة بتسوانا المقرر لها الثلاثاء المقبل.

فاز منتخب مصر على كاب فيردي بثلاثية نظيفة في افتتاح مباريات الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥