رئيس جهاز تنس الطاولة بإنبي: روح اللاعيين وعزيمتهم سبب الفوز ببطولة الأندية العربية

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أيمن زكريا رئيس الجهاز الفني لفريق إنبي لتنس الطاولة عن سعادته بحصول فريقي الرجال والسيدات على بطولة الأندية العربية التي أقيمت في مجمع صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر خلال الفترة ما بين 2 وحتى 6 سبتمبر الجاري.

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وكان قد حقق فريق إنبي لقب بطولة الأندية العربية للرجال على حساب اتحاد جدة ليحصد اللقب الثالث على التوالي، فيما فاز فريق السيدات على نظيره بتروجت بالمباراة النهائية.

وقال زكريا عقب فوز فريقي الرجال والسيدات باللقب :"اجتهدنا كثيرا من أجل الوصول لهذه النتيجة، سعيد للغاية بنتائج الرجال والسيدات، هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي نفوز بها بلقب الرجال واتوجه بالشكر لكافة اللاعبين على مجهوداتهم خلال البطولة".

وتابع:"نجحنا في الفوز بلقب الرجال على اتحاد جدة في النسخة الماضية للبطولة بلاعبين مصريين بدون الاستعانة بأي محترف، وفي هذه النسخة استعنا بالمحترف هاشارد الفرنسي وهو أحد العناصر الهامة معنا والذي نجح في قيادة الفريق للفوز باللقب رفقة باقي اللاعبين".

وواصل:"هاشارد في بداية البطولة لم يكن موفقا ولكن مع مرور الوقت نجح في الدخول في أجواء المباريات وتمكن من الفوز على بطلنا المصري عمر عصر المحترف في صفوف اتحاد جدة في المباراة النهائية".

وأكمل :"لا يمكنني أن أنسى باقي الأبطال واللاعبين، الكل قدم بطولة جيدة وكنا متحدين من أجل تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي وكنا نعلم أن البطولة لن تكن سهلة".

وعن لقب السيدات :"سعيد للغاية بما قدمناه على صعيد السيدات، اجتهدنا كثيرا من أجل حصد هذا اللقب وهو لقب عزيز جدا على قلبي لأنه جاء بعد عناء ومشقة كبيرة وجهد واتوجه بالشكر لكافة اللاعبات على المجهود والمصابرة حتى النهاية".

وأختتم زكريا :"نستعد الفترة القادمة لخوض منافسات بطولة الجمهورية التي ستقام في الإسماعيلية وسنسعى لمواصلة نتائجنا الإيجابية في كافة البطولات التي سنشارك بها الفترة القادمة".