اتحاد الكرة: المنتخب يظهر "روحًا قتالية" ويستعد لمواجهة بوتسوانا

ياسر رشاد - القاهرة - صرح خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، بأن المنتخب الوطني أظهر أداءً مميزًا وروحًا قتالية خلال مباراته الأخيرة أمام كاب فيردي، التي أقيمت ضمن منافسات بطولة أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

اقرأ أيضًا..

وأشار الدرندلي إلى الفارق الواضح في الأداء مقارنة بالمباراة السابقة بين الفريقين، مشيدًا بجهود اللاعبين حسام وإبراهيم واصفًا إياهم بـ"الوحوش" في إشارة إلى حماسهم وجديتهم على أرض الملعب.

وأكد الدرندلي أن المنتخب سيواصل تقديم الأداء المميز لتحقيق نتائج إيجابية في المرحلة المقبلة.

كما كشف أن بعثة المنتخب ستغادر اليوم إلى بوتسوانا على متن طائرة خاصة، استعدادًا لخوض المباراة المقبلة، والتي سيرأسها إيهاب الكومي.