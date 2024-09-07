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اتحاد الكرة: المنتخب يظهر "روحًا قتالية" ويستعد لمواجهة بوتسوانا

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ياسر رشاد - القاهرة - صرح خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، بأن المنتخب الوطني أظهر أداءً مميزًا وروحًا قتالية خلال مباراته الأخيرة أمام كاب فيردي، التي أقيمت ضمن منافسات بطولة أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

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 وأشار الدرندلي إلى الفارق الواضح في الأداء مقارنة بالمباراة السابقة بين الفريقين، مشيدًا بجهود اللاعبين حسام وإبراهيم واصفًا إياهم بـ"الوحوش" في إشارة إلى حماسهم وجديتهم على أرض الملعب.

وأكد الدرندلي أن المنتخب سيواصل تقديم الأداء المميز لتحقيق نتائج إيجابية في المرحلة المقبلة.

 كما كشف أن بعثة المنتخب ستغادر اليوم إلى بوتسوانا على متن طائرة خاصة، استعدادًا لخوض المباراة المقبلة، والتي سيرأسها إيهاب الكومي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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