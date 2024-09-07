شكرا لقرائتكم خبر عن موعد وصول السنغالى سيدى نداى للقاهرة للانضمام إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يصل سيدى نداى ، مهاجم فريق جيدياوايي السنغالى، إلى القاهرة غداً الأحد للخضوع للكشف الطبي قبل حسم انتقاله إلى القلعة البيضاء.

واقترب مسئولو نادى الزمالك من الحصول على خدمات سيدى نداى وسيتم قيده تحت السن، بعد الاتفاق مع اللاعب على كافة الأمور المالية والتعاقدية، حيث يتبقى فقط اجتياز اللاعب للكشف الطبى قبل الإعلان الرسمى عن الصفقة.

وشارك نداى فى 8 مباريات بالدورى السنغالى مع فريقه جيدياوايي، وقدم مستوى جيداً منذ انضمامه فى فبراير الماضى، وخطف اللاعب البساط من تحت أقدام لاعبين كبار فى الدورى السنغالى رغم صغر سنه.

وأنهى المهاجم السنغالى الموسم الماضى مع ناديه فى المركز الخامس فى ترتيب الهدافين، بعد نجاحه فى تسجيل 5 أهداف، من إجمالى 27 هدفا سجلها فريقه جيدياوايي، الأمر الذى يعكس أن قدرات اللاعب التهديفية جيدة.

وحصل فريق سيدى نداى السنغالى على المركز الرابع فى الموسم الماضى بفارق 10 نقاط عن تونجيث الذي حصد اللقب وتأهل لدوري أبطال أفريقيا الموسم الجاري، كما مثل الاعب منتخب السنغال تحت 20 عاما مؤخرا.

وتعد صفقة انتقال السنغالى سيدى نداى إلى الزمالك فى حال إتمامها انتقال حر ولن تكلف خزينة القلعة البيضاء أى أموال ولكن النادى يتحمل راتبه فقط، وينتظر مسئولو القلعة البيضاء اللاعب يوم الأحد المقبل للخضوع للكشف الطبى.

ووافق البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على ضم اللاعب السنغالى سيدى نداى وفضله على أكثر من لاعب تحت السن تم عرضهم عليه، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الصفقة حالة إتمامها لن تؤثر على المقعد الأجنبى فى القائمة لأنه سيتم قيده تحت السن.