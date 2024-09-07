شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 7 سبتمبر 2024 العديد من الأخبار المهمة، وأبرزها، الأهلي يخطط لضم صفقة أجنبية خامسة قبل إغلاق ميركاتو السوبر الأفريقي، منتخب مصر يطير إلى بوتسوانا غداً لخوض الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا.

الأهلي يخطط لضم صفقة أجنبية خامسة قبل إغلاق ميركاتو السوبر الأفريقي

يدرس مسئولو النادي الأهلي ضم صفقة أجنبية خلال الأيام الحالية قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعدما تقرر مد باب القيد الأفريقي حتى 12 سبتمبر الجاري بشكل يسمح للصفات التي يتم ضمّها قبل هذا التاريخ الحق فى المشاركة ببطولة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك يوم 27 الشهر الجاري بالسعودية، على أن يكون من حق هذه الصفقات المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بداية من دور المجموعات وليس دور الـ32. ينضم الفلسطيني عمر فرج ، مهاجم أيك السويدى والمنتقل حديثاً إلى الزمالك، لصفوف القلعة البيضاء الثلاثاء المقبل عقب انتهاء معسكر منتخب بلاده المقام حاليا استعداد لمواجهتى كوريا الجنوبية والأردن فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال. يطير منتخب مصر إلى بوتسوانا غدًا، الأحد، لمواجهة المنتخب البوتسواني في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، بعد خوض لقاء كاب فيردي بالأمس على استاد القاهرة.

يصل الجابونى آرون بوبيندزا، لاعب الشباب السعودي الأسبق وسينسناتي الأمريكي، القاهرة فجر غد، الأحد، تمهيداً للخضوع للكشف الطبي قبل توقيع عقود انضمامه للقلعة البيضاء بشكل رسمى.

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فريق راية بثلاثية مقابل هدفين في المباراة الودية التي أقيمت بينهما صباح اليوم على ملعب فندق الإقامة بمعسكر الفريق ببرج العرب.

استقر مسؤولو مودرن سبورت على إغلاق باب الميركاتو الصيفي بعد ضم 15 صفقة دفعة واحدة، لتدعيم مختلف المراكز في الفريق، استعداداً للموسم الجديد 2024-2025، حيث يستهدف مودرن سبورت منافسة الكبار والتواجد في المربع الذهبي بالدوري للعودة إلى المشاركات الأفريقية.

حرص الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على تسليم الفائزين بميداليات أولمبية فى فى دورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس مكافآتهم المادية.