شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد يغادر معسكر المصري للانضمام للمنتخب الوطني والان مع تفاصيل الخبر

غادر أحمد عيد، ظهير أيمن النادي المصري، معسكر الفريق المقام حالياً بالكلية الحربية، وذلك للالتحاق بمعسكر المنتخب الوطني، استعداداً لاستكمال مشوار التصفيات الأفريقية.

وتلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطرها من خلاله باستدعاء أحمد عيد للانضمام لمعسكر المنتخب المقام حاليًا بالقاهرة استعدادًا لمباراة بتسوانا بالجولة الثانية من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الثلاثاء المقبل على ملعب فرانسيستون بالعاصمة البتسوانية جابوروني.

وجاء استدعاء أحمد عيد بعد إصابة عمر مرموش ومصطفى محمد وخروجهما من معسكر الفراعنة قبل السفر الى بتسوانا.

ويستعد منتخب مصر، بداية من اليوم تحت قيادة حسام حسن ، لمواجهة قوية مع منتخب بوتسوانا الثلاثاء المقبل، العاشر من سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام بدولة المغرب.

ومن المقرر أن تبدأ صافرة انطلاق مباراة منتخب مصر وبوتسوانا عصر الثلاثاء فى الرابعة بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة الخامسة بتوقيت أبوظبي.

وأوقعت القرعة منتخب الفراعنة برفقة كل من منتخبات بوتسوانا والرأس الأخضر وموريتانيا. وتضم قائمة منتخب مصر كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد حجازي، رامي ربيعة، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامي، أسامة فيصل، فيما اعتذر محمد عبد المنعم عن الانضمام للمعسكر، وخرج إمام عاشور للإصابة.