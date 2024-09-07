شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون لليوم السابع: نحصل على 15% من إعادة بيع عمر فايد والان مع تفاصيل الخبر

أعرب المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن سعادته بخبر انتقال عمر فايد لاعب الفريق السابق إلى الدوري البلجيكي، بعد موسم واحد فقط في الدوري التركي.

وقال عادل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، خطوة ممتازة لعمر فايد وهذه ثقتنا في قدرات اللاعب التى تؤهله للعب في أقوى الدوريات، والنادي يحصل على نسبة 15% من إعادة البيع، طبقاً للعقد المبرم مع النادي التركي.

وأضاف عضو المقاولون، هذه سياسة نادي المقاولون، نستثمر فى المواهب وليس الأموال، فى ظل تحول مسابقة الدوري المصري إلى الاستثمار المادي فقط، وزحف الكثير من الأندية خلف اللاعبين وتحويل اهتمامهم إلى المادة أكثر من الاحتراف.

واختتم، "سنواصل دعم المواهب للاحتراف الخارجي، لأن منتخب مصر يستحق أن يكون في وضع أفضل، وهذا سيتحقق بزيادة عدد المحترفين".

وأعلن نادي بيرتشوت البلجيكي التعاقد مع عمر فايد مدافع منتخب مصر الأولمبي، قادما من صفوف نادي فنربخشة التركي على سبيل الإعارة.

وقال النادي البلجيكي، في بيان رسمي، إنه نجح في التعاقد مع لاعبين في اليوم الأخير من سوق الانتقالات في بلجيكا، من ضمنهم المصري عمر فايد.

