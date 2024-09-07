شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يعلن سداد مستحقات دياوسي تايلور وإنهاء أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بنادي مودرن سبورت عن إنهاء أزمة القيد التي تعرض لها النادي مؤخراً خلال الـ72 ساعة المقبلة. وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن النادي سدد مستحقات الغاني دياوسي تيلور خلال الساعات القليلة الماضية، وينتظر فقط خطاباً من الفيفا يتم إرساله إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم يفيد بإنهاء أزمة مستحقات اللاعب ورفع القيد لتسجيل اللاعبين الجديد.

وكان قرر فيفا حرمان مودرن سبورت من قيد صفقاته الجديدة، لعدم التزامه بدفع المستحقات المتأخرة للاعبه السابق دياويسي تايلور.

وأعلن نادي مودرن سبورت في وقت سابق عن فسخ تعاقده مع الدولي الغاني دياويسي تايلور، مهاجم الفريق، بعد أن ظهر بأداء مخيب للآمال في الدوري المصري.

واستقر الجهاز الفني لفريق مودرن سبورت، بقيادة طلعت يوسف، على انطلاق معسكر إعداد اللاعبين للموسم الجديد، منتصف سبتمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء الراحة التي منحها طلعت يوسف للاعبين عقب وداع بطولة كأس مصر من ربع النهائي.

ومن المقرر أن يخوض مودرن سبورت فترة الإعداد بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد مع الصفقات الصيفية الجديدة لتدعيم الفريق، حيث تعاقد مودرن سبورت حتى الآن مع عبد الرحمن شيكا لاعب الطلائع، وعدد من لاعبي القسم الثاني.

وجاءت قائمة الصفقات الجديدة التي تعاقد معها مودرن سبورت كالتالي:

حراسة المرمى : محمد مجدي حارس مرمى فريق الداخلية وكريم عماد حارس مرمى فريق حرس الحدود.

الدفاع: محمد دسوقي مدافع الإسماعيلي، وطارق محمد مدافع سبورتنج، ونادر هشام ظهير ايسر وادي دجلة.

الوسط: قائد منتخب غانا للشباب فريدريك كيسي، وعبد الله حافظ لاعب وسط مهاجم فريق اركا جدينيا البولندي، وعبد الرحمن شيكا لاعب وسط مهاجم فريق الانتاج الحربي، والبلجيكي محمد اميسي جناح بلدية المحلة، وأحمد مصطفى جناح سموحة، ومحمد مسعد جناح منتخب السويس، ومحمد صبري لاعب وسط فريق بروكسي.

الهجوم: الزامبي إينوك سكالا مهاجم فريق زيسكو يونايتد، والإنجليزي فيجيري شون شيما مهاجم نادي كامبريدج يونايتد، وضياء السيد مهاجم المنصورة.