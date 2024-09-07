شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر: رامى ربيعة جاهز لمواجهة بوتسوانا الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر، أن رامى ربيعة مدافع المنتخب بات جاهزاً للسفر مع البعثة إلى بوتسوانا غدا، الأحد، بعدما أثبتت الأشعة أن إصابته غير مقلقة، وأنه يستطيع المشاركة فى المباراة المقبلة.

ويطير منتخب مصر إلى بوتسوانا غدًا، الأحد، لمواجهة المنتخب البوتسواني في الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2025، بعد خوض لقاء كاب فيردي بالأمس على استاد القاهرة.

ويستعد منتخب مصر، بداية من اليوم تحت قيادة حسام حسن ، لمواجهة قوية مع نظيره منتخب بوتسوانا الثلاثاء المقبل، العاشر من سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام بدولة المغرب.

ومن المقرر أن تبدأ صافرة انطلاق مباراة منتخب مصر وبوتسوانا عصر الثلاثاء فى الرابعة بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة الخامسة بتوقيت أبوظبي.

وأوقعت القرعة منتخب الفراعنة برفقة كل من منتخبات بوتسوانا والرأس الأخضر وموريتانيا. وتضم قائمة منتخب مصر كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد حجازي، رامي ربيعة، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامي، أسامة فيصل، فيما اعتذر محمد عبد المنعم عن الانضمام للمعسكر، وخرج إمام عاشور للإصابة.