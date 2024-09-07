شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد مصطفى محمد وعمر مرموش من مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التي خضع لها مصطفى محمد لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت إشراف طبيب المنتخب محمد أبو العلا، إصابة اللاعب في العضلة الخلفية، كما أثبتت الأشعة أيضا تعرض عمر مرموش لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة، بعد مشاركتهما في مباراة المنتخب أمام كاب فيردي، وقرر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن مغادرة الثنائي معسكر منتخب مصر لصعوبة لحاقهما بمباراة بوتسوانا.

وأكد محمد أبو العلا طبيب المنتخب أن إصابة الثنائي رامي ربيعة ومحمد حمدى عبارة عن إجهاد عضلي، وأنهما جاهزان لمباراة بتسوانا المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وفاز منتخب مصر على كاب فيردي بثلاثية نظيفة في افتتاح مباريات الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.