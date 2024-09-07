شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد منتخب مصر لمواجهة بوتسوانا فى تصفيات أمم أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب مصر، بقيادة مديره الفنى حسام حسن، لخوض الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا بالمغرب أمام بتسوانا، والمحدد لها الثلاثاء المقبل على أرض الأخير.

ج..يستعد منتخب مصر بداية من اليوم تحت قيادة حسام حسن ، لمواجهة قوية مع بوتسوانا بعد الانتهاء من الجولة الأولى أمام كاب فيردى.

ج..يطير منتخب مصر إلى بوتسوانا غدًا، الأحد، بعد خوض لقاء كاب فيردي أمس باستاد القاهرة.

ج..فاز منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ج..من المقرر أن تبدأ صافرة انطلاق مباراة منتخب مصر وبوتسوانا عصر الثلاثاء فى الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة، والساعة الخامسة بتوقيت أبوظبي.

ج..تُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بتسوانا، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 2.