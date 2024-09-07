شكرا لقرائتكم خبر عن حسام مسعود: حققت البرونزية الثالثة مع منتخب الطائرة جلوس..وهبنى بيت لولادى والان مع تفاصيل الخبر

عبر حسام مسعود لاعب منتخب الطائرة جلوس عن سعادته بالتتويج بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بعد الفوز على منتخب ألمانيا في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 3/ 2.

وقال مسعود خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حققت البرونزية الثالثة فى مشوارى البارالمبى.. وسأبنى بيت لأولادى بالأموال".

جاءت نتائج الأشواط بنتيجة 25-22 لصالح مصر وفي الشوط الثاني خسر المنتخب بنتيجة 23-25 وفي الشوط الثالث فاز المنتخب في الشوط الثالث بنتيجة 25-22، وخسر المنتخب الشوط الرابع 25- 23، وحسم المنتخب الشوط الخامس لصالحه بنتيجة 15 - 10.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للكرة الطائرة البارالمبية 12 لاعبا، هم: هشام صلاح الدين - عبد النبي حسن - محمد عبد الله - السيد موسى - أحمد خميس - أحمد فضل - محمد حمدي - مطاوع أبو الخير - أحمد حسني - زكريا السيد - حسام مسعود - أشرف زغلول.