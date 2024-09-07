أكرم توفيق ليس الأول.. لاعبون كرة قدم تزوجوا أكثر من مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أثار إعلان لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي، أكرم توفيق زيجته الثانية جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أكرم توفيق كان قد فاجأ متابعيه صباح اليوم السبت بصورة رفقة زوجته الثانية عبر حسابه بمنصة انستجرام.

وهي الزيجة التي تأتي بعد 4 أعوام من زيجته الأولى التي رُزق منها بطفلين.

ولا يُعد أكرم توفيق هو اللاعب الذي يتزوّج أكثر من مرة؛ إذ سبقه أكثر من لاعب يُمكنكم التعرف عليهم بالاطلاع على الألبوم أعلاه:

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