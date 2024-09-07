رسميا.. استبعاد مصطفى محمد وعمر مرموش من معسكر منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، تفاصيل الحالية الصحيفة للاعبي منتخب مصر، الذين تعرضوا للإصابة خلال مباراة أمس ضد كاب فيردي، وهم مصطفى محمد وعمر مرموش ورامي ربيعة ومحمد حمدي.

وقال بيان الاتحاد، إن الأشعة التي خضع لها مصطفى محمد أثبتت إصابته في العضلة الخلفية، فيما تعرض عمر مرموش للإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة، وقرر حسام حسن المدير الفني للمنتخب، مغادرة الثنائي لمعسكر الفراعنة، لصعوبة لحاقهما بمباراة بتسوانا.

وقال محمد أبو العلا طبيب المنتخب، إن إصابة الثنائي رامي ربيعة ومحمد حمدي عبارة عن إجهاد عضلي و جاهزين لمباراة بتسوانا المقرر لها الثلاثاء المقبل.

اقرأ أيضًا:

مصدر يوضح لمصراوي الحالة الصحية لصفقة الأهلي الجديدة