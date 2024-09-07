مصدر يوضح لمصراوي الحالة الصحية لصفقة الأهلي الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

كشف مصدر بالأهلي تطورت الحالة الصحفية للصفقة الصيفية للأهلي يوسف أيمن.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن اللاعب تحسنت حالته وشارك في جزء من المباراة الودية للأهلي أمام وادي دجلة.

وكان اللاعب يشكو من إصابة أعلى الركبة ولكن تعافى منها.

يذكر أن الأهلي قد فاز بهدف نظيف على نظيره وادي دجلة خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الجمعة.

وتعاقد الأهلي مع لاعب الدحيل والمنتخب القطري يوسف أيمن خلال الانتقالات الصيفية الجارية لمدة عام على سبيل الإعارة.

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