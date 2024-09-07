مصدر يوضح لمصراوي طبيعة إصابة رامي ربيعة مع منتخب مصر أمام الرأس الأخضر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

كشف مصدر مُقرب من اللاعب رامي ربيعة طبيعة إصابته خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام الرأس الأخضر.

وسجل رامي ربيعة هدفًا في فوز مصر بثلاثية نظيفة على الرأس الأخضر مساء أمس الجمعة بالجولة الأولى من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن اللاعب قد اشتكى من شد بالعضلة الخلفية؛ حيث استعان بقطع من الثلج علي موضع الإصابة وقام طبيب المنتخب بفحصه.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن ربيعة سيُسافر رفقة بعثة منتخب مصر التي تستعد لمواجهة بوتسوانا على أن يكون قرار مشاركته من عدمه في يد المدير الفني للمنتخب حسام حسن.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره بوتسوانا عصر يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات.

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