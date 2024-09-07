موعد مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025

الشارقة - اميمة ياسر -

تترقب الجماهير مواعيد مباريات منتخب مصر المقبلة، خاصة في تصفيات أمم إفريقيا 2025، وذلك بعد تحقيق الفوز على منتخب كاب فيردي في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يلتقي متخب مصر مع نظيره بوتسوانا ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا "المغرب 2025".

ويحل منتخب مصر ضيفا ثقيلا على بوتسوانا في الجولة الثانية من التصفيات يوم الثلاثاء المقبل.

وتنطلق مباراة مصر وبوتسوانا في تمام الساعة الرابعة عصرا، وتذاع عبر قناة "بي إن سبورتس".

ومن المقرر أن تسافر بعثة المنتخب الوطني إلى بوتسوانا غدًا الأحد.

وكانت منتخب مصر بقيادة حسام حسن، قد نجح في تحقيق فوز كبير على حساب كاب فيردي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي لحساب الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

أحرز أهداف منتخب مصر كل من رامي ربيعة، وعمر مرموش وإبراهيم عادل، ليكم المنتخب سطرته على صدارة المجموعة مبكرا.