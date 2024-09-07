شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرحل سامسون عن الزمالك بعد حسم صفقة بوبيندزا؟ والان مع تفاصيل الخبر

يبدو أن أيام البنينى سامسون أكينيولا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، باتت معدودة فى القلعة البيضاء، بعد اقتراب التعاقد مع الجابونى آرون بوبيندزا، لاعب الشباب السعودي الأسبق وسينسناتي الأمريكي.

ووصلت البطاقة الدولية للجابونى بوبيندزا خلال الساعات الماضية، وأرسل نادي الزمالك تذاكر الطيران إلى اللاعب تمهيداً لحضوره إلى القاهرة للانضمام إلى صفوف الفريق، ليكون الأجنبي الخامس فى القائمة بعد المغربى محمود بن تايج والتونسى سيف الدين الجزيرى ومواطنه حمزة المثلوثى، وسامسون.

وتأتى رغبة مسئولي نادى الزمالك فى التخلص من البنينى سامسون بسبب راتبه الكبير المرهق، فى الوقت الذى لم يقدم فيه الإفادة الفنية المطلوبة للقلعة البيضاء، وعدم تقديمه المستوى الذى يلبى طموح الجماهير.

ويرغب مسئولو القلعة البيضاء فى التعاقد مع لاعبين أجانب فى الفترة الحالية على قدر قميص نادى الزمالك، خاصة أن التعاقدات على مستوى الأجانب لم ترض طموح الجماهير الفترة الماضية، وتخلصوا منهم، وعلى رأسهم السنغالى إبراهيما نداى والأوغندى ترافيس موتيابا، لينطلق النادى فى تغيير جلده على مستوى المحترفين والذى بدأ بالتعاقد مع المغربى محمود بن تايج والفلسطينى عمر فرج.

إدارة الزمالك تضع أمام أعينها استعادة البطولات في الموسم المقبل علي المستوي المحلي بعد الخروج من الموسم الحالي بدون بطولات وأيضا المنافسة علي الألقاب القارية سواء الكونفيدرالية أو السوبر الأفريقي أمام الأهلي.