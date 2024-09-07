شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يمنح الصفقات الجديدة فرصة فى ودية بترول أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

استقر على ماهر، المدير الفني للنادي المصري، على منح اللاعبين الجدد الفرصة للمشاركة في ودية بترول أسيوط المرتقبة، استعداداً للهلال الليبي؛ وذلك للوقوف على مستواهم، ومنحهم فرصة أكبر للانسجام مع الفريق.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، في الخامسة مساءً، مع بترول أسيوط - أحد أندية دوري المحترفين- في مباراة ودية تجمع الفريقين باستاد الكلية الحربية بالقاهرة.

وتأتي تلك المباراة ضمن استعدادات المصري لمباراته بذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم والتي تجمع بمضيفه فريق الهلال الليبي، والمقرر إقامتها فى الثامنة مساء الأحد الخامس عشر من سبتمبر الجاري على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

ويضم الطاقم كلا من الجابوني تانجوي ميبيامي حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول أبيلميرو مونتينجرو من ساوتومي وبرنسيب ، ومساعد الحكم الثاني أوربن ندونج من الجابون ، فيما يتولى جريج موكاجني مهام الحكم الرابع ، بينما يتولى التشادي جيمين ديمبيلي مهام منسق المباراة ، ويتولى التونسي يسر سعد الله مهام مراقبة التحكيم.