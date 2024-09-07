شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة عمر تشكر اللجنة البارالمبية ووزارة الشباب على دعمها فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

حرصت فاطمة عمر، بطلة رفع الأثقال البارالمبية المعتزلة، على توجيه الشكر إلى اللجنة البارالمبية ووزارة الشباب على التواجد فى باريس للتكريم، بينما توجهت فاطمة محروس صاحبة الفضية بالشكر إلى اللجنة الطبية والمعدين النفسيين للبعثة.

وأعربت فاطمة محروس لاعبة رفع الأثقال عن سعادتها الكبيرة بعد الفوز بالميدالية الفضية فى بارالمبياد باريس 2024، وقالت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها تهدى الميدالية لروح والدتها التى كانت تساندها دائمًا وكانت تتمنى وجودها اليوم".

وقامت اللجنة البارالمبية الدولية بتكريم فاطمة عمر لاعبة الأثقال المعتزلة مؤخرا، على هامش منافسات السيدات بدورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس 2024

وجاء تكريم فاطمة عمر لكونها أسطورة اللعبة بعد تحقيقها 6 ميداليات بارالمبية فى تاريخها بدأتها فى سيدنى 2000.

وقالت فاطمة عمر أنها فور دخول الصالة نست أنها اعتزلت اللعب.

وقامت أيقونة رفع الاثقال العالمى بافتتاح منافسات السيدات اليوم قبل تكريمها.

وتبقي بطلتنا فاطمة عمر بمثابة الذهب الذى لا يصدأ .. إذ تبقي أول مصرية تحقق 6 ميداليات متتالية فى دورات الألعاب البارالمبية آخرها فضية بارالمبياد طوكيو 2020 ليصبح رصيدها من الميداليات البارالمبية : 4 ذهب - 1 فضة - 1 برونز، بالإضافة الى تحقيقها 6 ميداليات فى بطولات العالم.