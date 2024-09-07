شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتمسك باستمرار يسري وحيد ويغلق الباب أمام عروض الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

تمسك عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، باستمرار يسري وحيد لاعب الفريق استعداداً للموسم الجديد، رافضاً فكرة التفريط فى جهوده، بعد تلقيه عروضاً مميزة للرحيل لاسيما أنه من القوام الأساسى للطلائع.

وتسلم مسئولو طلائع الجيش الاستغناء النهائى عن اللاعب يسري وحيد من نادى الترسانة، بعد سداد مليون جنيه للشواكيش لتفعيل بند الشراء فى عقد إعارة اللاعب المتألق.

ولعب يسري وحيد مع الطلائع الموسم الماضى معاراً من الترسانة مع وجود بند يتيح شراءه بشكل نهائى مقابل سداد مليون جنيه قبل 30 يونيو الجاري، وهو ما فعله مسئولو الطلائع .

ولفت وحيد أنظار العديد من الأندية المصرية بعد الأداء المميز الذي قدمه ولذلك دخلت في مفاوضات للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم وحيد قادما من الترسانة على سبيل الإعارة لمدة موسم، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف الزمالك وزد من قبل ، لاعب شبين الأسبق يشغل أكثر من مركز أبرزها الظهير والجناح الأيسر.

أنهى مسئولو طلائع الجيش إجراءات التعاقد مع معاذ الحناوى لاعب البنك الأهلى والداخلية السابق لمدة موسم واحد ليكون أولى تدعيمات الفريق استعداداً للموسم الجديد.



كما أنهى مسئولو طلائع الجيش إجراءات التعاقد مع رجب عمران لاعب الاتحاد السكندري لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد. ورحل رجب عمران عن الاتحاد السكندري بنهاية الموسم الماضى، ليصبح لاعباً حراً ويستطيع الانضمام لصفوف طلائع الجيش فى صفقة انتقال حر.



أنهى مسئولو طلائع الجيش إجراءات التعاقد مع أحمد علاء مدافع المقاولون العرب استعداداً للموسم الجديد ، ويأتى التعاقد مع الثنائى بناءً على رغبة عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق الذى قدم تصوراً لإدارة ناديه استعداداً لإنطلاق الموسم الجديد.



في نفس السياق ، يعقد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، عدة اجتماعات مع الجهاز الإداري لفريقه لترتيب برنامج فترة الإعداد لفريقه والمباريات الودية المزمع خوضها خلال الأيام المقبلة استعداداً للموسم الجديد.



وعقد اللواء محمد عزازي، رئيس جهاز الرياضة، اجتماعاً مع جهاز الكرة بنادي طلائع الجيش برئاسة اللواء أيمن المصري المشرف العام على الكرة، والعميد علاء السعدني مدير الكرة وعبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق؛ لمناقشة استعدادات الفريق للموسم الجديد، وملف الراحلين والصفقات الجديدة.



ومنح عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبيه راحة 16 يوماً من التدريبات عقب خروج الفريق من كأس مصر فى مباراة ماراثونية أمام الإسماعيلي.



ومن المقرر أن يبدأ الطلائع تدريباته الثلاثاء المقبل استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد بفترة إعداد قوية.