شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تضمن الحفاظ على صدارة تصنيف الاسكواش فى بداية الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

ضمنت البطلة المصرية نور الشربيني، المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي، والذي من المقرر صدوره الاثنين المقبل، كأول تصنيف في الموسم الجديد 2024-2025.

وتنافس نوران جوهر المصنفة العالمية الثانية لسيدات الاسكواش، نور الشربيني على صدارة التصنيف بقوة، خاصة بعدما أنهت الموسم الماضي متوجة بأكثر من بطولة كبرى كان أبرزهم، بطولة العالم وبطولة العظماء الثمانية، وفازت على نور الشربيني في أكثر من مباراة نهائية، إلا أن البداية القوية لنور الشربيني في الموسم الجديد، ساهمت في حفاظها على صدارة التصنيف.

واستعرض الحساب الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" ترتيب البطولات من حيث الأعلى قيمة والأقوى تأثيراً فى التصنيف العالمي إلى الأقل، وذلك عبر موقع "إكس".

ونشرت رابطة الاسكواش فيديو يستعرض ترتيب البطولات والذي جاء كالتالي: ماسية، بلاتينيوم، ذهبية، فضية، برونزية، نحاسية.

وقررت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش "PSA" إجراء بعض التعديلات على تصنيف البطولات في الموسم الجديد 2024-2025، والتي تتضمن عظة فئات وهي، البرونزية، الفضية، الذهبية، والبلاتينيوم، حيث تعد الأخيرة هي أعلى فئة بالبطولات.

وقررت الرابطة استحداث بطولة فئة الماس Diamond Event وتكون مجموع جوائزها لا تقل عن 300000 دولار.

ثانيًا الغاء البطولات فئه 20 و30 واستبدالهم ببطولات من فئة النحاس Copper Event.

وأسدل الستار على موسم الإسكواش 2023-2024، بعد سيطرة مصرية على الألقاب الكبرى في اللعبة، كان آخرها التتويج المصرى بلقب بطولة العظماء الثمانية التى أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية، وتوج باللقب الثنائي المصري علي فرج بمنافسات الرجال، ونوران جوهر بمنافسات السيدات.