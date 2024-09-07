شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقط صورة جماعية مع البعثة المصرية فى بارالمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

التقط الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صورة تذكارية مع البعثة البارالمبية المشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، وذلك على هامش تواجده بصحبة البعثة في باريس.



وزير الرياضة مع البعثة

وتستأنف البعثة المصرية منافساتها اليوم، السبت، فى دورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس فى الفترة من 18 أغسطس حتى 8 سبتمبر الجارى. ويخوض لاعبو الأثقال والسباحة وألعاب القوى المنافسات اليوم قبل ختام البطولة بساعات، حيث تختتم غدا الأحد.

ويخوض المنافسات محمد الالفات وزن 88 كجم رجال، فى الثانية والنصف ظهر اليوم، وصفاء حسن وزن 79 كجم فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يلعب هانى عبد الهادي فى وزن 97 كجم فى السابعة والنصف.

وعلى مستوى السباحة تلعب ملك حسين عبدالشافى تصفيات سباق 50 متر حرة فى الثانية عشر و 10 دقائق. على أن تقام النهائيات فى التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

وفى ألعاب القوى يلعب كريم عبدالتواب فى سباق 200 متر عدو فى تمام الواحدة ظهرا، على أن يقام النهائي فى التاسعة مساء.

وأهدت رحاب أحمد ومحمد المنياوى لاعبا رفع الاثقال الميداليات الذهبية التى توجا بها إلى الشعب المصرى.

وتوج الثنائي محمد المنياوى ورحاب أحمد بطلا رفع الأثقال بالميدالية الذهبية في وزن 54 و 55 على الترتيب.

نجحت الأسطورة رحاب احمد لاعبة منتخب مصر في رفع الأثقال في التتويج بالميدالية الذهبية ، خلال منافسات نهائي وزن 55 كجم رفع الأثقال

ونجحت رحاب رضوان في المحاولة الأولى في رفع ثقل قدره 117 كجم، وفي المحاولة الثانية 121 كجم، وفي المحاولة الثالثة لم تتمكن من رفع 122 كجم، إلا أنها أحرزت الميدالية الذهبية.

وتوج المنياوى فى منافسات وزن 59 كجم، بعد أن نجح فى رفع أوزان 194، 198، 201